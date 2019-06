Bce: paesi con alto debito devono portarlo su traiettoria discendente

- I paesi con un elevato debito pubblico devono condurre il rapporto fra quest'ultimo e il Pil su una traiettoria discendente. Lo ha ribadito la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. "È necessario garantire la piena conformità delle politiche di bilancio dei vari paesi al Patto di stabilità e crescita. In particolare, i paesi dal debito pubblico elevato devono condurre il rapporto fra quest'ultimo e il Pil su una traiettoria discendente. Al tempo stesso, è opportuno che tutti i paesi continuino a intensificare gli sforzi per conseguire una composizione delle finanze pubbliche più favorevole alla crescita", si legge. Secondo le proiezioni, l'orientamento di bilancio nell'area euro dovrebbe mantenersi moderatamente espansivo e sostenere, in tal modo, l'attività economica, ha scritto la Bce. (segue) (Beb)