Bce: paesi con alto debito devono portarlo su traiettoria discendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, i paesi che presentano un debito pubblico elevato devono continuare a ricostituire margini di manovra nei conti pubblici. "Tutti i paesi dovrebbero intensificare gli sforzi per conseguire una composizione delle finanze pubbliche più favorevole alla crescita. Analogamente, la trasparente e coerente applicazione del quadro di riferimento dell'Unione europea per la governance economica e di bilancio, nel corso del tempo e nei vari paesi, resta essenziale per consolidare la capacità di tenuta dell'economia dell'area dell'euro", prosegue il bollettino. (Beb)