Istat: Rapporto Italia, in 2019 Pil in lieve recupero in primo trimestre

Roma, 20 giu 11:26 - (Agenzia Nova) - Nel primo trimestre 2019, il Prodotto interno lordo italiano ha registrato un lieve recupero, condizionato dalla modesta crescita di consumi ed esportazioni. È quanto emerge dal "Rapporto annuale 2019" realizzato dall'Istat. Secondo quanto rileva il Rapporto, gli investimenti hanno mostrato un miglioramento guidato dalle costruzioni. Dal lato dell'offerta, è mancata la spinta alla crescita del settore dei servizi mentre manifattura, costruzioni e agricoltura sono risultate in aumento. (Rin)