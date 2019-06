Istat: Fico, ritardo sviluppo Sud inaccettabile, migliorare spesa fondi strutturali Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale Istat 2018 a Montecitorio, ha sottolineato come la relazione fornisca "un quadro articolato e denso di implicazioni anche con riguardo all’andamento dell’occupazione che registra una ripresa, senza tuttavia che siano state superate del tutto le vulnerabilità e i divari che si erano acuiti durante la recessione". Secondo la terza carica dello Stato, "particolare preoccupazione destano i divari generazionali e territoriali. La ripresa nel Centro-nord è stata per esempio trainata dalle professioni qualificate, tornate ai livelli pre-crisi, mentre nel Mezzogiorno - ha rimarcato - la dinamica positiva degli ultimi anni ha riguardato soprattutto le professioni non qualificate". Sono dati, ha detto ancora il presidente della Camera, "che fotografano un inaccettabile ritardo di sviluppo del Sud. E che richiamano le istituzioni alla definizione di una politica per il Mezzogiorno dotata di obiettivi e risorse chiare e adeguate, soprattutto attraverso una migliore spesa dei fondi strutturali dell’Unione europea".(Rin)