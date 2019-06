Istat: Rapporto Italia, in 2018 produzione industriale rallentata

- Un significativo rallentamento della produzione industriale italiana è stato registrato lo scorso anno, con flessioni congiunturali in tutti i trimestri. Lo rileva il "Rapporto annuale 2019" realizzato dall'Istat. In media d'anno i livelli produttivi sono comunque leggermente cresciuti beneficiando dell'effetto di trascinamento dell'anno precedente. All'inizio del 2019 sono emersi alcuni segnali positivi e nel primo trimestre la produzione industriale ha segnato una variazione congiunturale positiva. Nei primi mesi del 2019, l'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane ha mantenuto una intonazione negativa. A maggio, tuttavia - si legge ancora nel Rapporto - si è registrato un miglioramento che ha interessato tutti i settori. L'indice relativo alle imprese manifatturiere si è rafforzato grazie sia ai giudizi sugli ordini sia alle attese sui livelli di produzione. Nello stesso mese, anche l'indice del clima di fiducia dei consumatori è aumentato, con un miglioramento diffuso a tutte le componenti ma più significativo per il clima economico. (Rin)