Autonomia: Resta (Politecnico), non è un fine ma strumento per valorizzare differenze

- Interpellato sull’importanza o meno di una riforma come quella dell’autonomia per far crescere ulteriormente una regione come la Lombardia, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, a margine degli ‘Innovation Days’ organizzati dal Sole 24 ore a Milano, ha dichiarato: “L'autonomia non è un fine, è uno strumento. Non è un obiettivo finale, è uno strumento per valorizzare le differenze. Se continuiamo a pensare che Milano sia uguale a Matera, che un'università degli studi di una piccola città sia uguale al Politecnico di Milano, e non valorizziamo le differenze noi sbaglieremmo tutto, nel senso che la nostra città è bella perché è varia. Dobbiamo partire da lì e l'autonomia è uno strumento per partire da lì”. (Rem)