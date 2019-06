Nato: Canada ratifica protocollo di adesione della Macedonia del Nord

- Il Canada ha ratificato il protocollo di adesione alla Nato della Macedonia del Nord. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Mia”. Il Canada è il diciottesimo Stato membro dell’Alleanza a ratificare il protocollo di adesione per il paese, che entrerà definitivamente nell'Alleanza una volta che tutti i 29 Stati alleati avranno compiuto questo passo. Il ministero degli Esteri canadese, sul suo profilo ufficiale Twitter, ha espresso la propria “soddisfazione” per l'ingresso del paese come 30mo Stato membro. “Nelle celebrazioni dei 70 anni della Nato, guardiamo verso il benvenuto della Macedonia del Nord come 30 Stato membro nel prossimo futuro”, ha scritto il ministero degli Esteri canadese. (segue) (Mas)