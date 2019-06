Nato: Canada ratifica protocollo di adesione della Macedonia del Nord (3)

- "Siamo pronti ad un nuovo inizio come un alleato credibile della Nato", ha dichiarato Zaev osservando che il processo di ratifica nei vari paesi membri "sta procedendo rapidamente". In questo senso, il premier macedone ha individuato nel dicembre 2019, con il summit annuale della Nato in programma a Londra, che potrebbe sancire "il momento simbolico" del completamento del processo di adesione della Macedonia del Nord come 30mo paese membro. Ma, secondo Zaev, non ci sarebbe niente di grave se l'intero processo terminasse poco dopo, nei primi mesi del 2020. Il premier macedone ha inoltre auspicato la prossima apertura dei negoziati di adesione Ue, un percorso da compiere "parallelamente" agli impegni verso la Nato, e per cui è stata ottenuta una raccomandazione positiva "senza condizioni" della Commissione europea. Secondo quanto affermato dal segretario generale Stoltenberg, la leadership politica e la lungimiranza dei premier di Macedonia del Nord e Grecia, Zoran Zaev e Alexis Tsipras, ha permesso a Skopje di apprestarsi a diventare il 30mo paese membro della Nato. Il riferimento di Stoltenberg è stato in particolare allo storico accordo di Prespa che ha risolto la disputa sul nome. Stoltenberg ha evidenziato che la sua visita oggi coincide con la "prima visita a Skopje del Consiglio atlantico", rappresentato dagli ambasciatori dei 29 paesi alleati, in un "momento storico per la Macedonia del Nord e per l'intera Alleanza". (segue) (Mas)