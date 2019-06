Nato: Canada ratifica protocollo di adesione della Macedonia del Nord (4)

- "L'adesione Nato porterà grande sicurezza e prosperità per tutti i cittadini della Macedonia del Nord", ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza atlantica ribadendo l'aumento "di tre volte" già registrato su base annua nel valore degli investimenti ad evidenziare che "la sicurezza è la base per la prosperità". "Nella storia della Nato la politica della porta aperta è stata un successo; presto sarete parte di questo successo", ha dichiarato Stoltenberg dicendo di "non vedere l'ora di accogliere la Macedonia del Nord come 30mo paese membro". (segue) (Mas)