Nato: Canada ratifica protocollo di adesione della Macedonia del Nord (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo entrando nella fase finale della nostra integrazione Nato", ha sottolineato Zaev individuando nella riconciliazione regionale la chiave di questa storia di successo. In proposito, il premier macedone ha ricordato "l'accordo storico" che ha risolto la disputa sul nome con Atene e l'azione del governo di Skopje per "sanare le incomprensioni del passato" e arrivare alla riconciliazione con Bulgaria e Grecia. Zaev ha parlato in questo senso dei "nuovi Balcani del 21mo secolo", una regione in cui "la cooperazione regionale deve essere lo standard del lavoro quotidiano". Il premier della Macedonia del Nord ha anche sottolineato una crescita del Pil significativa nel paese e una riduzione della disoccupazione, con un aumento ulteriore atteso negli investimenti esteri anche grazie all'adesione Nato. Il premier macedone ha quindi ribadito l'impegno ad aumentare le spese militari, per rispettare gli impegni Nato e per continuare a contribuire nelle missioni dell'Alleanza atlantica nel mondo. (segue) (Mas)