Nato: Canada ratifica protocollo di adesione della Macedonia del Nord (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento alla riunione del Consiglio atlantico Stoltenberg ha ribadito che la Macedonia del Nord, grazie al coraggio politico della nuova leadership, ha saputo trovare il suo posto nella Nato. Stoltenberg ha ricordato la sua prima visita a Skopje con Zaev capo del governo, nei mesi scorsi, quando c'era ancora "incertezza" sulla possibilità di risolvere la disputa sul nome con Atene, dopo di che "hai mostrato coraggio politico" raggiungendo uno storico accordo. "L'adesione della Nato è importante non solo per la Macedonia del Nord ma anche per i Balcani e per tutti gli alleati", ha dichiarato Stoltenberg, il quale ha sottolineato che gli investimenti nel paese balcanico sono già aumentati "di tre volte rispetto all'anno scorso". "Ciò dimostra che la sicurezza è la base per la prosperità. State costruendo un migliore futuro per il vostro paese", ha dichiarato. (Mas)