Polonia: concluso a Breslavia ciclo di incontri di promozione imprenditoria italo-polacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito delle numerose iniziative in programma per celebrare i cento anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Polonia, si è concluso a Breslavia lo scorso 12 giugno un grande Roadshow di presentazione del Sistema Italia (ambasciata, Ice e Camera di Commercio) e delle opportunità di investimento nel nostro paese. Il ciclo di conferenze ha avuto ampia eco mediatica, riscuotendo un notevole successo nelle sette tappe in cui si è articolato (Danzica, Varsavia, Breslavia, Poznan, Lodz, Cracovia e Katowice), grazie alla partecipazione di migliaia di imprenditori, rappresentanti istituzionali e operatori privati. "Il valore aggiunto di questo Roadshow, che tra maggio e giugno ha attraversato regioni e città polacche in pieno sviluppo economico e di servizi, è stato quello di raggiungere una fetta significativa del pubblico imprenditoriale polacco, nonché di valorizzare la nostra capacità manifatturiera, spesso poco conosciuta a queste latitudini, fornendo al contempo un quadro sulle opportunità d'investimento esistenti oggi nel nostro paese", ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia in Polonia, Aldo Amati. (segue) (Vap)