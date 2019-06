Polonia: concluso a Breslavia ciclo di incontri di promozione imprenditoria italo-polacca (2)

- Uno degli aspetti più apprezzati dai numerosissimi imprenditori italiani che hanno partecipato al ciclo di conferenze è stata la possibilità di fare networking con le controparti polacche, all'interno di uno spazio dedicato denominato "Piazza Italia", previsto in ogni tappa del Roadshow. Sull'importanza di quest'aspetto anche l'ambasciatore italiano ha voluto spendere alcune parole. "Vi sono oltre 3 mila aziende italiane oggi in Polonia, molte delle quali generano una quota rilevante del loro fatturato proprio in questo paese. Le nostre economie sono interdipendenti e complementari, per cui è assai importante elaborare assieme nuovi schemi innovativi, peraltro alla viglia di un periodo di trasformazioni tecnologiche probabilmente epocali. In questo senso occasioni come queste contribuiscono a creare terreno fertile per lo sviluppo di sinergie e percorsi condivisi", ha rilevato Amati. (Vap)