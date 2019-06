Cambogia: Onu, perseguiti oltre 140 figure dell’opposizione

- Le autorità della Cambogia hanno interrogato, trattenuto o detenuto oltre 140 ex membri del Partito di soccorso nazionale cambogiano (Cnrp), principale forza di opposizione del paese sciolta per via giudiziaria nel novembre 2017, prima delle ultime elezioni politiche in quel paese. Lo hanno denunciato ieri esperti di diritti umani delle Nazioni Unite, secondo cui Phnom Penh prosegue una campagna di soppressione del dissenso. I relatori speciali dell’Onu Rhona Smith e David Kaye, incaricati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite di indagare sullo stato dei diritti umani e delle libertà civili in Cambogia, hanno accusato le autorità di quel paese di voler “intimidire e ridurre al silenzio le opinioni politiche”. I sostenitori dell’opposizione sono stati interrogati in relazione a comizi e commenti a sostegno di Kem Sokha e Sam Rainsy, i leader del Cnrp. “Siamo preoccupati dall’uso della legge penale per prendere di mira la libertà di parola, sia online che offline”, hanno affermato tramite un comunicato i due relatori. (segue) (Fim)