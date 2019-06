Cambogia: Onu, perseguiti oltre 140 figure dell’opposizione (3)

- Il governo della Cambogia ha ribadito all’inizio di quest’anno l’intenzione di procedere all’arresto del leader dell’opposizione Sam Rainsy, in risposta alla minaccia di sanzioni commerciali da parte dell’Unione europea (Ue) per le violazioni dei diritti civili in quel paese. Il Partito di soccorso nazionale della Cambogia (Cnrp), di cui Rainsy è leader, è stato sciolto per via giudiziaria alla fine del 2017, e 118 membri di quel partito sono stati interdetti dall’attività politica prima delle elezioni generali dello scorso luglio, che hanno trasformato il paese in un sistema a partito unico. Rainsy è fuggito in Francia nel 2015, per sottrarsi all’arresto dopo una condanna per diffamazione. Il leader dell’opposizione ha espresso l’intenzione di tornare in Cambogia entri la fine dell’anno; ieri, però, funzionari del governo cambogiano hanno pubblicato sull’applicazione di messaggistica Telegram le copie di due mandati d’arresto a carico del politico, accusato ora di falsificazione di atti pubblici e di incitamento a causare instabilità sociale. Un portavoce del Partito del popolo cambogiano del premier Hun Sen ha avvertito Rainsy che al suo ritorno in Cambogia una “terza parte” potrebbe ucciderlo e “scaricare la colpa sul governo reale della Cambogia”. (segue) (Fim)