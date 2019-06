Cambogia: Onu, perseguiti oltre 140 figure dell’opposizione (4)

- Il leader in esilio dell’opposizione cambogiana, Sam Rainsy – oppositore di lunga data del premier Hun Sen – ha recentemente annunciato l’intenzione di tornare in patria il prossimo anno. Nelle ultime settimane esponenti del Cnrp hanno ventilato più volte il ritorno di Rainsy; se si concretizzasse, tale prospettiva potrebbe imprimere una scossa al sistema a partito unico emerso dopo le elezioni, che ha spinto l’Ue a minacciare sanzioni commerciali a quel paese. Mu Sochua, uno dei principali esponenti del Cnrp, ha dichiarato che Rainsy e un “grande gruppo” di altri esponenti del partito di opposizione torneranno in Cambogia entro marzo del prossimo anno, “Ne abbiamo discusso per almeno due mesi, e non c’è alcun dubbio”, ha aggiunto Sochua. Lo stesso Rainsy ha confermato di voler tornare in Cambogia: il 16 dicembre scorso, il leader dell’opposizione ha esportato da Parigi i suoi sostenitori a “sollevarsi e unirsi a me, così da combattere assieme per il vero cambiamento”. (segue) (Fim)