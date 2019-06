Cambogia: Onu, perseguiti oltre 140 figure dell’opposizione (5)

- Lo scorso gennaio, in occasione del suo 34mo anno al potere, il premier cambogiano Hun Sen ha minacciato rappresaglie contro le forze di opposizione politica del paese, nel caso Bruxelles decida di procedere alla revoca dei privilegi commerciali. “Se volte l’opposizione morta, tagliate pure (lo status Eba)”, ha detto Hun Sen rivolto all’Ue, durate un discorso per l’inaugurazione di una nuova tangenziale attorno alla capitale Phnom Penh. “Se invece volte che l’opposizione resti viva, non fatelo e discutiamo”, ha aggiunto il premier 66enne. “Non c’è alcuna ragione di assecondare, perché ormai è troppo tardi”, ha affermato inoltre Hun Sen. “Se volessimo balzare al collo (dell’opposizione), potremmo farlo in un attico”. Hun Sen ha affermato che il suo governo non perdonerà quanti “hanno fatto appello ai paesi occidentali” affinché taglino gli aiuti al paese come forma di pressione politica. (Fim)