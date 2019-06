Energia: Messico, Pemex segnala secondo mese consecutivo di bilancio in attivo (2)

- In settimana, Pemex aveva rivendicato gli sforzi fatti per attivare entro i prossimi mesi ben 20 blocchi petroliferi, 16 in acque poco profonde e quattro onshore, cifra "record" se paragonata ai 23 che sono stati sviluppati "nell'ultimo decennio". La strategia è quella di invertire la tendenza di calo nella produzione rispetto ad almeno 14 anni fa, quando si contavano 3,4 milioni di barili al giorno. Tra i nuovi blocchi, si segnala con particolare enfasi quello di Ixachi, con un potenziale fino a 1,3 miliardi di barili di idrocarburi. Si prevede che il campo possa garantire alla Pemex una produzione di circa 80mila barili al giorno di petrolio leggero e oltre 600 milioni di piedi cubici di gas al giorno, entro il 2022. Unendo il resto dei 19 blocchi da sviluppare e in produzione, si arriverebbe a disporre di 320 mila barili quotidiani di petrolio e 900 milioni di piedi cubici di gas. (segue) (Mec)