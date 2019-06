Energia: Messico, Pemex segnala secondo mese consecutivo di bilancio in attivo (5)

- Nella stessa giornata Fitch aveva come detto tagliato la valutazione del debito del Messico passando da "BBB+" a "BBB", modificando al contempo l'outlook da "negativo" a "stabile". Una bocciatura che mette il paese a due soli gradini dal livello di speculazione. I maggiori rischi per le finanze statali, fa sapere l'agenzia, sono legati al peggioramento del profilo di credito della compagnia energetica Pemex e alle incertezze sulla scena macroeconomica, aggravate dalle tensioni commerciali internazionali. Un panorama su cui grava l'imminente minaccia di nuovi dazi su tutti i prodotti in entrata verso gli Stati Uniti. "I differenziali del debito di Pemex sul debito sovrano sono aumentati nel primo trimestre, cosa che ha spinto il governo ad aumentare l'appoggio. Ad oggi il costo fiscale di questo sostegno", fatto di iniezione di capitale e minori tasse, "rappresenta lo 0,2 per cento del Pil sul bilancio" ma a giudizio di Fitch "non è sufficiente per offrire una soluzione a lungo termine o a prevenire il progressivo deterioramento del profilo di credito di Pemex". (segue) (Mec)