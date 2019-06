Moldova: ex premier Filip ad Hahn, continueremo a fare opposizione costruttiva in Parlamento

- Il primo vicepresidente del Partito democratico della Moldova (Pdm) ed ex premier, Pavel Filip ha avuto un incontro con il commissario europeo per la politica europea di vicinato e i negoziati per l'allargamento, Johannes Hahn. Le due parti hanno scambiato opinioni sulla situazione socio-politica del paese, sottolineando l'importanza di mantenere la stabilità e un dialogo costruttivo tra il governo e l'opposizione. Filip ha detto che Pdm ha dimostrato di essere un partito dedicato alla stabilità del paese e all'integrazione europea. "Abbiamo deciso di ritirarci dal governo, anche se il nostro invito al dialogo è stato negato dal resto dei partiti parlamentari. Continueremo a fare opposizione costruttiva in Parlamento, sostenendo i progetti riguardanti l'accordo di associazione e integrazione europea e apportando benefici concreti per il popolo", ha affermato Filip. Allo stesso tempo, Filip ha affermato che il Pdm farà ogni sforzo per rafforzare la sua posizione di partito socialdemocratico europeo. Il commissario Hahn ha accolto con favore il superamento dello stallo politico con mezzi pacifici e ha sottolineato l'importante ruolo dell'opposizione in uno stato democratico, che deve essere un'opposizione attiva ma anche costruttiva. L'ufficiale europeo ha apprezzato la collaborazione finora e ha espresso la fiducia che i buoni rapporti continueranno. (Moc)