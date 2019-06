Governo: Monti sul "Corriere della Sera", nelle funzioni pubbliche non esistono fedelissimi

- L'ex premier Mario Monti in un suo intervento sul "Corriere della Sera" scrive che nell'editoriale 'Le opportunità perdute dell'Italia in Europa' (Corriere, 16 giugno) ha sostenuto come la battaglia ingaggiata dal governo italiano con l'Europa sui conti pubblici abbia messo in luce "il grave isolamento in cui è finito il nostro Paese dopo un anno di politica economica, estera ed europea incoerenti e inutilmente aggressive. L'unico riferimento a Matteo Renzi e al suo governo riguardava la questione della flessibilità nell'applicazione delle regole sul disavanzo pubblico. Avevo infatti osservato che, in questo, la linea dell'attuale governo nel negoziato con Bruxelles appare la stessa seguita a suo tempo dal governo Renzi. Ho aggiunto che peraltro il governo attuale non possiede quelle doti di capacità politica e di personalità che indubbiamente vanno riconosciute a Matteo Renzi e che gli hanno permesso di ottenerne davvero molta, di flessibilità". (segue) (Res)