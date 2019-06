Governo: Monti sul "Corriere della Sera", nelle funzioni pubbliche non esistono fedelissimi (2)

- "Al riguardo, - continua Monti - ho ribadito la tesi che ho sostenuto fin dalla nascita del patto di stabilità nel 1997: dal punto di vista economico, ma anche etico nei confronti delle future generazioni, non giova durevolmente a un Paese essere autorizzato a un maggiore disavanzo che finisca in spesa corrente, a differenza di quel che avviene se il disavanzo è maggiore a causa di investimenti pubblici produttivi. Il senatore Renzi dissente da questa tesi. Ciò è ovviamente legittimo, così come l'aver espresso il suo dissenso in una lettera al direttore ('Con noi l'Italia tornò a crescere', Corriere, 17 giugno). Nella lettera non ho trovato nuove argomentazioni, rispetto al dibattito sulla flessibilità che l'allora presidente del Consiglio Renzi e io avemmo più volte in passato. Vi ho però trovato una gragnuola di colpi, e di colpe, che mi ha un po' sorpreso (anche se so che bisogna sempre tenere conto dello stato d'animo in cui il proprio interlocutore può trovarsi)". Monti avrebbe 'tracciato un ardito parallelismo tra il governo Conte-Salvini-Di Maio e il governo Renzi'. Avrebbe 'paragonato' il governo attuale al governo Renzi per quanto riguarda il rapporto con l'Europa o la politica estera o l'immigrazione. "E quando mai? Certo non nell'editoriale preso di mira, nel quale ho parlato sì di un'analogia, ma limitatamente alla questione della flessibilità sul disavanzo corrente a confronto con un maggiore spazio per gli investimenti. Per il resto, chiunque sia a conoscenza delle posizioni che ho espresso tante volte, ma che forse sono sfuggite al senatore Renzi, sa quanto io sia stato e sia critico del governo attuale, in particolare sulla politica estera e sulla politica europea. Parlano gli atti parlamentari, oltre a molte altre prese di posizioni". (segue) (Res)