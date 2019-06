Governo: Monti sul "Corriere della Sera", nelle funzioni pubbliche non esistono fedelissimi (3)

- "Credo - aggiunge l'ex premier - di essere stato il primo a denunciare, già nell'agosto scorso su queste colonne, l'ambiguo e occulto riposizionamento internazionale ed europeo dell'Italia ('Più lontani dall'Europa ma senza dire niente', Corriere, 27 agosto 2018). Per facilitare al senatore Renzi una 'risciacquatura in Arno' delle sue letture, trascrivo la sintesi che ne fece lo stesso 'Corriere': 'La svolta. Non si sa chi ha deciso il riposizionamento dell'Italia: non il governo nella sua collegialità né il ministro degli Esteri, non il premier né uno dei due vice'. Certo, nei mesi successivi l'identificazione di colui che agli occhi del mondo «fa» (anche) la politica estera dell'Italia è diventata più facile (restando sul fluviale, solo un indizio: come il Lambro, ogni tanto esonda)". A proposito di politica estera, Monti fa presente al senatore Renzi che le sue forti critiche all'attuale governo riguardano anche, per azione o omissione, il ministro degli Esteri. "Non mi imbarazza perciò che Renzi osservi che 'la politica estera è oggi in mano di un fedelissimo di Mario Monti quale Moavero Milanesi'. Non mi imbarazza, semplicemente perché per me la categoria logica 'fedelissimo' non esiste, quando si tratta di funzioni pubbliche, a differenza — credo — che per Renzi. Riconosco, anzi rivendico, l'eccellente collaborazione esistita tra Enzo Moavero Milanesi e me alla Commissione europea e poi al governo; al tempo stesso mi rammarico, per lui e per l'Italia, che egli si trovi nella situazione attuale. Vedo invece nel plurale di Renzi quando scrive 'noi stavamo con Obama ed eravamo protagonisti a Bruxelles' un'involontaria e gradita sincerità. Egli sa bene che quella frase descrive la situazione in cui entrambi (non oserei aggiungere: e, dopo di me e prima di lui, Enrico Letta...) ci siamo trovati". (segue) (Res)