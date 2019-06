Governo: Monti sul "Corriere della Sera", nelle funzioni pubbliche non esistono fedelissimi (4)

- Altre affermazioni del senatore Renzi sono , secondo l'ex premier, semplicemente non vere. "'Comprendo la difficoltà di Monti di giustificare davanti agli occhi di chi lo stima il suo voto favorevole al Def 2019 di Conte e il voto negativo al referendum costituzionale del 2016'. Se a questo punto del nostro scambio fosse consentita un'interlocuzione diretta, direi: 'Caro Matteo, cerca di non commettere errori, di fatto o di prospettiva. Circa il Def 2019, non ho votato a favore, avendo giudicato 'inadeguata l'impostazione complessiva della politica economica del governo', mentre mi sono rallegrato che il ministro Tria fosse 'riuscito ad attenuare gli effetti potenzialmente fallimentari per la finanza pubblica, oltre che negativi per la crescita, che la politica economica del governo, a briglie sciolte, avrebbe provocato'. Quanto al mio voto negativo sul referendum costituzionale, caro Matteo, capisco che per te sia un punto dolente. Mentre rispetto il tuo enorme impegno su questo fronte, devo dirti che agli occhi della maggioranza di coloro che ritengo mi stimino (grazie per non avere escluso che qualcuno possa esservi) l'avere io votato 'no' al referendum non è visto come una posizione che richieda giustificazione". "E stai tranquillo: - aggiunge - anche se ho criticato alcune scelte del tuo governo, non esito un istante a considerarlo ben migliore di quello attuale. Solo tu, forse in un momento di sconforto, sei riuscito a pensare che io abbia detto il contrario. Ma non attribuirmi, per favore, posizioni che non sono neanche lontanamente le mie". (segue) (Res)