Governo: Monti sul "Corriere della Sera", nelle funzioni pubbliche non esistono fedelissimi (5)

- Infine, l'ex premier non intende soffermarsi sulla rivisitazione che il senatore Renzi fa della difficile situazione del 2011-2012. "Le sue posizioni al riguardo sono — queste sì — identiche alle critiche che mi vengono mosse quotidianamente dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, dai loro recenti economisti e dalla moltitudine di trolls che diffondono a dismisura il loro verbo. A volte, non sempre perché sarebbe impossibile, rispondo. Ma riterrei un po' squallido che tra due ex presidenti del Consiglio, che in modi diversi hanno cercato di servire l'Italia, il dibattito scendesse al livello che stanno imponendo coloro che, magari inconsapevolmente, rischiano di distruggerla", ha concluso Monti. (Res)