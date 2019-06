Tanzania: ambasciata Usa lancia allerta su possibili “attacchi imminenti”

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Tanzania ha inviato un’allerta ai suoi cittadini affinché prendano precauzioni per via di voci relativi a presunti “attacchi imminenti” in un'area turistica della capitale economica Dar es Salaam. In una nota diffusa su Twitter, la rappresentanza diplomatica Usa ha tuttavia precisato che “non dispone di prove sostanziali della minaccia” né di “informazioni sui tempi”. Rispondendo all'allarme, il capo della polizia tanzaniana Simon Sirro ha riferito di essere a conoscenza delle voci e che la polizia sta prendendo tutte le precauzioni del caso. “Sono notizie come molte altre, potrebbe essere vero o falso, ma non le ignoriamo”, si legge in una nota della polizia ripresa dal quotidiano locale “Mwananchi”. Nel 1998 l'ambasciata Usa a Dar es Salaam fu presa di mira da un attentato di al Qaeda in cui morirono 11 persone, tuttavia da allora non ci sono stati segnalati attacchi contro ambasciate straniere in Tanzania. (Res)