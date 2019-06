Medio Oriente: ribelli Houthi inseriti tra i gruppi terroristi dal parlamento arabo

- Il parlamento arabo ieri ha designato le milizie ribelli yemenite Houthi sostenute dall'Iran come gruppo terroristico e ha invitato le Nazioni Unite a intraprendere un'azione simile. L'annuncio è arrivato alla conclusione dell'ultima sessione del parlamento arabo, guidata dal suo presidente Meshaal Bin Fahad al Salmi, in merito ai recenti attacchi terroristici contro strutture civili saudite, navi mercantili nelle acque territoriali degli Emirati Arabi e nel Golfo di Oman. "Il Parlamento non (...) gli attacchi Houthi nei paesi vicini come l'Arabia Saudita", ha detto Al Salmi citato dall'agenzia di stampa ufficiale emiratina "Wam", definendo gli attacchi come un "crimine di guerra". (Res)