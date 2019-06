Siria: Ong, raid di Damasco uccidono 25 persone a Idlib

- Gli attacchi delle forze governative siriane hanno ucciso 16 civili e nove combattenti nel nord-ovest della Siria ieri. Undici civili sono stati uccisi in attacchi aerei di Damasco in un villaggio nella regione di Jabal al-Zawiya, nella provincia sud-orientale di Idlib. Lo ha detto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra. I soccorritori sono stati visti tirare dei corpi da sotto le macerie di alcuni negozi. Altri quattro civili sono stati uccisi in incursioni aeree nelle vicine città e villaggi nel sud dell'Idlib, mentre un civile è morto in attacchi aerei ai margini dell'omonima capitale provinciale di Idlib, ha riferito ancora l'Osservatorio. Nel nord della vicina provincia di Hama, un razzo delle forze governative ha ucciso nove estremisti. (Res)