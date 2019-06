Olimpiadi 2026: Sala, Conte a Losanna ottima notizia, sarà battaglia a ultimo voto

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala definisce un’ottima notizia la presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Losanna nella delegazione olimpica, a sostegno della candidatura di Milano Cortina per i giochi del 2026. “Serve tutto in questo momento - ha proseguito Sala - La cosa che dobbiamo fare è essere rassicuranti, sulle garanzie, sul fatto di essere uniti e sulla convinzione. Diciamo che il presidente del Consiglio non poteva mancare. È un’ottima notizia”. A chi gli chiede della lettera del Cio in cui si chiedono chiarimenti alla candidatura di Stoccolma, il primo cittadino ha risposto: “Noi abbiamo l’ordine di non commentare. Però è chiaro che io spero che faccia un po’ la differenza il fatto di dimostrare come, dalla partecipazione dei cittadini alla convinzione nelle garanzie, noi ci siamo eccome”. Ai giornalisti che gli domandano se sia fiducioso, il primo cittadino ha replicato: “Questo dovrebbe chiederlo più a Malagò, che ha più il polso della situazione. Io penso che sarà una battaglia che si giocherà fino all’ultimo voto, quindi difficile fare un pronostico”.(Rem)