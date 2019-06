Zimbabwe: vicesegretario di Stato Usa Nagy incontra Mnangagwa, consegnare alla giustizia responsabili violenze post-elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa per gli Affari africani, Tibor Nagy, ha incontrato il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a margine di un business summit Usa-Africa in Mozambico. “Oggi ho incontrato il presidente dello Zimbabwe, Mnangagwa. Ho sottolineato l'urgente necessità di consegnare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili degli atti di violenza commessi contro i cittadini dello Zimbabwe tra l'agosto 2018 e il febbraio 2019 e l'importanza di reali riforme politiche ed economiche”, ha scritto Nagy su Twitter. Il riferimento è alle violenze seguite alle elezioni presidenziali dello scorso 30 luglio, vinte dal presidente uscente Mnangagwa e contestate dall’opposizione. Nelle proteste, secondo quanto ammesso dallo stesso governo, sei manifestanti sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco, tuttavia diversi gruppi per i diritti umani hanno parlato di almeno 12 morti. (Res)