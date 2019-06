Ucraina: presidente Zelensky nomina rappresentanti in Gruppo trilaterale contatto per Donbass

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha nominato i rappresentanti di Kiev nei sottogruppi di lavoro del Gruppo trilaterale di contatto per il Donbass. Lo si legge in una comunicazione sul portale dell’amministrazione presidenziale ucraina, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Nello specifico, il generale Bohdan Bondar rappresenterà l’Ucraina nel sottogruppo sulle questioni di sicurezza, mentre l’ex viceministro dello Sviluppo economico e il commercio Ihor Veremiy lavorerà nel sottogruppo sulle questioni economiche. Valeria Lukovska, in precedenza commissario del parlamento ucraino per i diritti umani, presenzierà ai lavori del sottogruppo sulle questioni umanitarie, mentre l’ex ambasciatore negli Usa Oleksandr Motsyk si occuperà del sottogruppo per le questioni politiche. A inizio giugno, Zelensky ha nominato l’ex capo dello Stato Leonid Kuchma come rappresentante dell’Ucraina presso il Gruppo di contatto trilaterale. (segue) (Res)