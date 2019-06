Russia: Lavrov, buoni rapporti con Africa base per aumentare interscambio e investimenti

- Il fondamento dell'amicizia tra la Russia e i paesi africani crea i prerequisiti per aumentare gli scambi economici, gli investimenti e l'espansione della cooperazione nel settore bancario. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, all'apertura della conferenza Russia-Africa a Mosca. Secondo Lavrov, alcuni successi in questa direzione sono già stati raggiunti. Gli scambi della Russia con i paesi africani nel 2018 hanno superato i 20 miliardi di dollari. Il ministro degli Esteri russo ha aggiunto le relazioni con i paesi africani sono tradizionalmente amichevoli e che si sono sviluppate sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco e considerazione dei reciproci interessi. Secondo Lavrov, la Russia e i paesi dell'Africa sono contrari alle sanzioni unilaterali e alle guerre commerciali. "Stiamo percorrendo fiduciosamente un percorso di completa espansione dei legami russo-africani. Il dialogo politico si è intensificato, anche al più alto livello. I legami interparlamentari si sono intensificati", ha aggiunto Lavrov. Al vertice dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) a Johannesburg, nel luglio 2018, il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato l'idea di tenere il primo Vertice Russia-Africa nell'autunno del 2019. In precedenza, il viceministro della Difesa, Aleksander Fomin, ha dichiarato che i capi di circa 40 Stati africani si recheranno quest'anno a Sochi per il vertice Russia-Africa, presieduto dai presidenti di Russia ed Egitto.(Rum)