Ungheria: rappresentante governo, Parlamento Ue non è la principale istituzione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali vincitori delle elezioni europee sono quei partiti che sono stati soggetti ai peggiori attacchi negli ultimi anni e nelle settimane precedenti al voto. E' l'opinione espressa dal ministro alla Presidenza del consiglio ungherese, Gergely Gulyas, ripresa dall'agenzia di stampa "Mti". A sostegno di quanto dichiarato, Gulyas cita i casi di Ungheria, Polonia e Italia. Allo stesso tempo, il ministro ritiene che il Parlamento europeo "non è al momento l'istituzione più importante dell'Ue", il cui forum di maggior peso resta il Consiglio europeo. L'Europarlamento non è abbastanza forte da determinare da solo la direzione dell'Ue, potendo solamente bloccare temporaneamente le decisioni prese dal Consiglio, secondo Gulyas. Dato che le decisioni più importanti vengono prese da quest'ultimo, "abbiamo buone ragioni per essere ottimisti", ha concluso Gulyas. (Vap)