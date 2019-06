Cina-Cambogia: Huawei annuncia installazione fibra ottica a Sihanoukville (2)

- Secondo quanto riferito dal "Khmer Times", a marzo 2017 è stato lanciato ufficialmente il primo cavo di telecomunicazione sottomarino della Cambogia, che è costato circa 100 milioni di dollari. Conosciuto come cavo Mct (Malesia, Cambogia e Thailandia), il progetto è una joint venture tra Cambogia Telcothech (una sussidiaria di Ezecom), Malaysia Berhad e la società tailandese Symphony Communication Public. Composto da un sistema di 1.300 chilometri di cavo in fibra ottica, vanta una capacità di almeno 30 terabit al secondo. All'inizio di quest'anno, la China Road and Bridge Corporation (Crbc) con sede a Pechino ha espresso l'intenzione di investire in un cavo sottomarino che collega Phnom Penh e Hong Kong. (segue) (Cip)