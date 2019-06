Cina-Cambogia: Huawei annuncia installazione fibra ottica a Sihanoukville (3)

- Xu Siwei, membro del consiglio di amministrazione della Crbc, ha annunciato il piano durante un incontro con il primo ministro cambogiano Hun Sen durante la visita di stato del premier in Cina, a gennaio. Xu ha assicurato a Hun Sen che il cavo sottomarino migliorerà la velocità di Internet in Cambogia. Durante il secondo Forum di Belt and Road tenutosi a Pechino a fine aprile, Huawei si è impegnata ad aiutare la Cambogia a sviluppare la sua infrastruttura 5G e a firmare un accordo sull'introduzione della tecnologia di quinta generazione con il ministero delle Poste e Telecomunicazioni. (Cip)