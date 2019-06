Cina: terremoto Sichuan, governo stanzia oltre 14,5 milioni di dollari per operazioni di soccorso (4)

- Xi ha inoltre richiesto che l'Esercito popolare di liberazione e la Polizia armata popolare dovrebbero sostenere e assistere gli sforzi dei governi locali. I dipartimenti correlati dovrebbero lavorare scientificamente, rafforzare il monitoraggio dei terremoti per prevenire disastri secondari, ripristinare l'acqua e gli approvvigionamenti energetici e rendere operativi il trasporto e le telecomunicazioni il più presto possibile. Il presidente ha anche chiesto di reinsediare le persone colpite dal terremoto in aree sicure. L'Amministrazione per il terremoto in Cina ha mobilitato 80 persone nelle regioni colpite dal sisma per il monitoraggio in tempo reale e la valutazione dei danni. Nel frattempo, il ministero e l'Amministrazione nazionale delle riserve alimentari e strategiche hanno inviato cinquemila tende, diecimila letti pieghevoli e altri generi di conforto nelle aree colpite. L'epicentro è stato individuato a circa 16 chilometri di profondità, secondo le stime fatte dal Centro dei terremoti cinese, e le scosse maggiori sono state avvertite anche nelle metropoli di Chengdu e Chongqing. (Cip)