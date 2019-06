Trasporto aereo: Yto inaugura nuova rotta cargo Xi'an-Bangkok (2)

- Il carico in uscita consisterà principalmente di merci espresse da vendite online. La nuova rotta ha significativamente ridotto il tempo e il costo del trasporto, poiché la città ha mantenuto una crescita dei consumi elevata di frutta importata negli ultimi anni, ma ha dovuto attendere i trasferimenti da Shanghai e Guangzhou, ha detto un funzionario del comitato di gestione dell'aeroporto di Xixian New Area. Yto Airlines è il braccio nell'aviazione del principale fornitore di servizi di consegna espressa Yto Express, che ha 82 centri di distribuzione logistica a livello nazionale e attività che si estendono a 150 paesi e regioni in tutto il mondo. (Cip)