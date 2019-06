Medio Oriente: domani alla stampa estera incontro sul piano Trump per la Nuova Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivolte popolari per la libertà e la democrazia in Algeria, Sudan e gli sviluppi drammatici della guerra nello Yemen, insieme all’instabilità in Siria e in Iraq indicano il deterioramento della situazione politico strategica in Medio Oriente nel momento in cui sale all’apice la tensione massima tra Usa e Iran soprattutto nell’area del Golfo. In questo sconvolgente quadro si svolge il Work Shop economico in Bahrein il 25 – 26 giugno 2019 per risolvere la Questione palestinese secondo il piano statunitense che sarà illustrato in questa Conferenza. Ma il progetto del presidente americano Donald Trump e il suo consigliere speciale e genero Jared Kushner riuscirà a portare la pace nella regione o complicherà lo scenario? Se ne parlerà alla Stampa Estera (Roma via dell’Umiltà 83) il 21 luglio alle 11,30. Interverranno Velia Iacovino, Direttore editoriale di Futuro Quotidiano; Bassam Saleh, Giornalista palestinese; Mohammed Hanoun , Presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia; modererà: Samir Al Qaryouti, Giornalista.(Ren)