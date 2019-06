Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 20 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: contesto anticiclonico ma con umide infiltrazioni instabili sud-occidentali. Mattinata assolata su gran parte del Nordovest salvo qualche nube in più su Valle d'Aosta e alto Piemonte. Nel pomeriggio innesco di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Valle d'Aosta, in locale sconfinamento anche alle pianure del Piemonte tra tardo pomeriggio e prima serata, specie torinese, biellese. Altrove rimane soleggiato al pomeriggio pur con velature o strati in avanzamento entro sera. Temperature senza particolari variazioni, caldo afoso in Valpadana con temperature sui 30-31°C. Più fresco in Liguria e sui confini piemontesi complice la brezza marittima. Mare poco mosso. (Rpi)