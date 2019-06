Canada-Usa: Trudeau incontra Trump a Washington, focus su ratifica accordo Usmca

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, sarà oggi a Washington, Dc, per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Durante la visita, il primo ministro Trudeau e il presidente Trump discuteranno della ratifica del nuovo accordo di libero scambio nordamericano Usmca (United States–Mexico–Canada Agreement), e delle altre questioni commerciali in sospeso. Ieri il Messico ha approvato il trattato commerciale dell'America del nord destinato a sostituire il "vecchio" Nafta, diventando così il primo paese a ratificare il nuovo accordo. Inoltre, in vista del prossimo vertice del G20 di Osaka, a fine mese, i due leader affronteranno le principali sfide globali, compresa la detenzione da parte della Cina di due cittadini canadesi. I due leader discuteranno anche della forte partnership nel settore della sicurezza e della difesa. (Res)