Difesa: congratulazioni generale Vecciarelli per nomina del capo di Stato maggiore Marina

- Il generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore della Difesa si è congratulato per la nomina del capo di Stato Maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone. “A nome mio e di tutto il personale, militare e civile, delle Forze Armate voglio esprimere le più vive congratulazioni all'ammiraglio di squadra giuseppe Cavo Dragone per la nomina a capo di Stato maggiore della Marina ”. Con queste parole il generale Vecciarelli, ha voluto salutare la decisione assunta nella tarda serata di ieri dal Consiglio dei Ministri per la designazione del nuovo vertice della Marina militare. Il generale Vecciarelli ha poi concluso con un “sentito e commosso grazie all’ammiraglio di squadra Valter Girardelli per il servizio prestato nella sua brillante e limpida carriera”. (Com)