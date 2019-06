Cina: 12 istituzioni accademiche cinesi nella top 100 globale delle università (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Qs, la classifica di quest'anno evidenzia un miglioramento continuo in tutto il sistema universitario cinese. Inoltre, l'impatto della ricerca cinese continua a migliorare. Tra le 42 università classificate della Cina continentale, 32 hanno migliorato le loro prestazioni per l'indicatore "citazioni per facoltà" di Qs. Le prime dieci università cinesi della Cina continentale hanno prodotto 428.191 documenti di ricerca nel quinquennio utilizzato dal Sq per valutare l'impatto della ricerca, mentre le migliori dieci università degli Stati Uniti ne hanno prodotti 443.996. Ciò significa che l'output gap è ora di soli 15.805 documenti, rispetto ai 37.233 dell'anno scorso. "La Cina ha compiuto un importante passo avanti nella sua strategia di modernizzazione dell'istruzione, con una qualità dell'istruzione significativamente migliorata e un'influenza globale. In futuro, la Cina potrebbe anche considerare di integrare proattivamente la tecnologia di Intelligenza Artificiale in tutte le aree chiave dello sviluppo dell'istruzione", ha detto Christina Yan Zhang, direttore per la Cina di Qs. (Cip)