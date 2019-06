Repubblica Ceca-Slovacchia: presidente slovacca Caputova in visita a Praga

- La presidente slovacca, Zuzanna Caputova, insediatasi ufficialmente sabato scorso, si reca oggi in visita a Praga per il suo primo viaggio all'estero. Lo rivela l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Caputova avrà modo di parlare con il suo omologo ceco, Milos Zeman, con membri della Camera, del Senato e del governo. Durante la sua visita in Repubblica Ceca incontrerà inoltre i rappresentanti della minoranza slovacca locale e parteciperà a un concerto in suo onore. (Vap)