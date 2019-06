Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 20 giugno:COMUNEOre 9.30 - Museo Egizio, via Maria Vittoria 2: l'assessora Schellino partecipa alla "Giornata mondiale del Rifugiato 2019".Ore 9,30 - Palazzo civico: Riunione III Commissione (pres.Andrea Russi) la IV Commissione (pres.Antonino Iaria) e la Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Marina Pollicino). Odg: 1) Approfondimento Interpellanza "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate"; 2) Delibera "Modifiche al regolamento comunale "Procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro".Ore 11 - Chiesa della Consolata: Messa per la Festa della Consolata. Partecipa, in rappresentanza della Città, la vice presidente del Consiglio Viviana Ferrero.Ore 11,30 - Palazzo civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione (pres.Antonino Iaria) e la Commissione Diritti e pari opportunità (pres.Marina Pollicino). Odg Verifica Mozione "Rispettiamo, tuteliamo e difendiamo i diritti dei cittadini con disabilità anzichè porre inutili e ulteriori ostacoli".Ore 12.30 - Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte, corso Francia 186: l'assessora Leon interviene alla presentazione del programma "l'Estate Intorno".Ore 14 - Palazzo civico, sala Orologio: - Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Delibera "Variante strutturale n. 321 al Prg per Palazzo Durando di Villa in via Garibaldi nn. 23-23bis e l'area di via Botero nn. 1, 3A e 3B".Ore 16 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Decentramento (pres.Maura Paoli). Odg: Programmazione lavori della commissione.Ore 18 - Cooperativa Arco, via Capriolo, 18: Cerimonia di premiazione del torneo "Rondine cup 2019". Interviene, in rappresentanza della Città, il consigliere comunale, Marco Chessa. (Rpi)