Messico: Lopez Obrador festeggia ratifica dell'Usmca, noi prima di Usa e Canada

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha celebrato la ratifica dell'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il trattato commerciale dei paesi dell'America del nord che dovrà sostituire il vecchio Nafta. Un testo che oltre a potenziare l'economia dovrà garantire il benessere e l'equilibrio nel paese, ha detto Lopez Obrador rivendicando il fatto che il Messico sia stato il primo a dare il via libera al testo. "Possiamo avere queste relazioni commerciali che sono buone, benefiche perché significano investimenti stranieri in Messico, mettere al sicuro il commercio delle merci che abbiamo con gli Stati Uniti, ma con l'aggiunta che ci sia benessere nel paese, che ci sia giustizia. È un equilibrio, la crescita con il benessere, progresso con la giustizia, perché altrimenti è un passo indietro", ha detto Lopez Obrador in un video diffuso sul proprio profilo Twitter. "Con tutto il rispetto, abbiamo fatto prima di Canada e Stati Uniti", ha aggiunto il capo dello stato. Il Senato messicano ha ratificato il testo dell'accordo nella serata di mercoledì, con 114 voti a favore, quattro contrari e tre astensioni. Il Messico è divenuto così il primo paese a dare il via libera al testo firmato a fine novembre 2018 dall'ex presidente, Enrique Pena Nieto, da Trump e dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau. L'accordo è stato ora trasmesso al governo per la pubblicazione in gazzetta ufficiale. (segue) (Mec)