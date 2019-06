Messico: Lopez Obrador festeggia ratifica dell'Usmca, noi prima di Usa e Canada (3)

- Lo sbarco dell'Usmca al Senato era stato ritardato dalle frizioni su temi commerciali che il Messico ha avuto con gli states. Il primo ostacolo alla ratifica del testo era stato posto dalla persistenza dei dazi all'importazione dei prodotti di acciaio e alluminio decisi dall'amministrazione Trump nel 2018. Misure che la Casa Bianca decideva di sollevare a metà maggio, ottenendo in breve la fine delle analoghe misure decise a suo tempo dal governo messicano. Per arrivare all'accordo Messico e Canada si erano impegnati a impedire che prodotti siderurgici cinesi potessero arrivare attraverso i loro paesi al mercato statunitense. "L'unica cosa che abbiamo concordato è di mettere a regime un monitoraggio per evitare la triangolazione delle esportazioni di acciaio da altri paesi, come Cina, Corea e anche Europa", ha spiegato ha detto il sottosegretario agli esteri del Messico, l'esperto negoziatore Jesus Seade. (segue) (Mec)