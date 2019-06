Corea del Nord-Cina: Xi esorta a rilanciare sviluppo relazioni bilaterali (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente sudcoreano Moon ha dichiarato che la lettera include "una parte molto interessante che il presidente Trump non ha divulgato". Le parole del presidente sudcoreano paiono smentire le indiscrezioni diffuse dalla stampa Usa, secondo cui la missiva contiene gli auguri di compleanno di Kim al presidente Usa, ma nulla di concreto in merito ai negoziati per la denuclearizzazione del Nord. Moon ha aggiunto di essere pronto a incontrare per la quarta volta il leader della Corea del Nord in qualunque momento e senza precondizioni, per portare avanti il processo di distensione e rilancio della cooperazione inter-coreana. Fonti della Casa Bianca valutano la missiva come un tentativo di Pyongyang di voltare pagina dopo le difficoltà seguite al summit di Hanoi dello scorso febbraio, e gettare le basi per un terzo incontro tra i leader dei due paesi. (segue) (Cip)