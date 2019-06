Corea del Nord-Cina: Xi esorta a rilanciare sviluppo relazioni bilaterali (9)

- Secondo Cheong Seong-chang, ricercatore senior del Sejong Institute, l'intervento di Pechino è necessario a ridare slancio al processo di denuclearizzazione, dato lo stallo dei colloqui seguito al summit di febbraio tra Turmp e Kim. "Ritengo che Xi premerà affinché la Corea del Nord sia più attiva nei negoziati, e questo sarebbe un regalo per Trump". Anche secondo Hong Min, direttore della divisione di ricerca sulla Corea del Nord presso l'Istituto coreano per l'unificazione nazionale, Xi tenterà di spronare Pyongyang al dialogo, utilizzando eventuali risultati come leva per influenzare i negoziati commerciali tra la Cina e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Corea del Nord, il sostegno di Xi è un essenziale fattore di stabilizzazione della politica interna: se il presidente cinese esplicitasse il proprio sostegno a Pyongyang di fronte all'opinione pubblica nordcoreana, Kim sarebbe in grado di giustificare un nuovo tentativo di negoziazione con gli Stati Uniti. (segue) (Cip)