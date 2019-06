Cina: premier Li, maggiori sforzi per migliorare qualità di vita in zone rurali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Cina, Li Keqiang, ha sottolineato nel Rapporto di lavoro governativo di quest'anno che le vecchie aree residenziali nelle città devono essere potenziate con maggiori sforzi, tra cui l'aggiornamento di strade e impianti di acqua, energia, gas e altre strutture, supportando l'installazione di ascensori e lo sviluppo di un ambiente privo di barriere architettoniche, oltre a migliorare servizi come mercati, negozi, strade pedonali e parcheggi. "Il governo deve mettere gli operatori di mercato al centro dei propri servizi per fornire loro un ambiente favorevole. La richiesta di rinnovare vecchie aree residenziali è enorme: se il lavoro è svolto bene potrebbe rappresentare un importante motore di crescita", ha sottolineato Li. Durante la riunione presieduta dal premier, è stato spiegato che i programmi pilota saranno lanciati quest'anno per acquisire esperienza per l'implementazione a livello nazionale. (segue) (Cip)