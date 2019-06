Cina: premier Li, maggiori sforzi per migliorare qualità di vita in zone rurali (2)

- È emersa l’importanza di definire chiaramente le responsabilità dei governi locali, sfruttare il ruolo primario delle comunità residenziali e rispettare il desiderio dei residenti in questo processo. Verrà data priorità al potenziamento delle strade e delle infrastrutture idriche, elettriche, a gas e impianti a fibre ottiche. Verranno installati ascensori e verranno costruiti parcheggi nelle comunità in cui le condizioni lo consentono. A partire da quest'anno, i progetti di edilizia residenziale riceveranno finanziamenti dal governo centrale. Le istituzioni finanziarie e le amministrazioni locali saranno incoraggiate ad esplorare modi sostenibili per aumentare il sostegno finanziario per il rinnovamento delle vecchie comunità residenziali. Verranno impiegati approcci basati sul mercato per attrarre la partecipazione di attori privati. (segue) (Cip)